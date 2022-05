Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 4/05/22 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Se dovessi dare un titolo alla puntata odierna di Uomini e Donne non avrei dubbi. Sarebbe sicuramente “Certo che c’avete proprio la faccia come il cul*, eh!“. Diego Tavani e Aneta Buchtova sono stati manco troppo velatamente messi alla porta (con tanto di risatine sommesse e sarcastici “scusateci se abbiamo frainteso, davvero!” a percu*are il discorso del cavaliere) nello STESSO STUDIO dove DA ANNI bivaccano i PEGGIO ELEMENTI che di alzare le Chiappe da quelle seggiole non hanno MAI avuto la benché minima intenzione. Solo a me è sembrato tutto terribilmente patetico? Che Aneta sia cotta a puntino, visti i sorrisoni che dispensa da settimane, è sicuro. Avere dubbi sul reale coinvolgimento di Diego visti i suoi discorsi contorti è comprensibile, invece. Specie in un contesto come quello, dove negli anni abbiamo DAVVERO ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Se dovessi dare un titolo allaodierna dinon avrei dubbi. Sarebbe sicuramente “Certo che c’avete proprio la faccia come il cul*, eh!“. Diego Tavani e Aneta Buchtova sono stati manco troppo velatamente messi alla porta (con tanto di risatine sommesse e sarcastici “scusateci se abbiamo frainteso, davvero!” a percu*are il discorso del cavaliere) nello STESSO STUDIO dove DA ANNI bivaccano i PEGGIO ELEMENTI che di alzare leppe da quelle seggiole non hanno MAI avuto la benché minima intenzione. Solo a me è sembrato tutto terribilmente patetico? Che Aneta sia cotta a puntino, visti i sorrisoni che dispensa da settimane, è sicuro. Avere dubbi sul reale coinvolgimento di Diego visti i suoi discorsi contorti è comprensibile, invece. Specie in un contesto come quello, dove negli anni abbiamo DAVVERO ...

Advertising

poliziadistato : Auguri alle donne ed agli uomini dell' @Esercito Italiano che oggi festeggia il 161° anniversario della fondazione.… - guerini_lorenzo : In prima linea ogni giorno per la difesa del Paese e della stabilità internazionale: è l’impegno portato avanti con… - robertapinotti : Oggi alla celebrazione del 161° anniversario dell’@Esercito. Come sempre, anche in questi anni difficili la dedizio… - Insalora : @Anarkikka @PattyPeixinha @glsiviero quindi tu quando vedi la gente per strada non sai se sono uomini o donne? Se c… - poteredonna : @GustavolaFava1 @LaBombetta76 @Desto_Ribelle_ @SimoPillon In questi discorsi sembra sempre che le donne lo facciano… -