ULTIM’ORA – Napoli o Bari: c’è la sentenza sul ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis per le multiproprietà! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Tribunale Federale Nazionale ha rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis sulle multiproprietà. Napoli o Bari non potranno partecipare alla medesima competizione se una delle due società non sarà ceduta: parenti e affini fino al 4° grado non possono gestire due proprietà professionistiche. ricorso De Laurentiis Napoli Bariricorso multiproprietà Napoli e Bari: la sentenza Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, avente ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Tribunale Federale Nazionale ha rigettato ildiDesulle multiproprietà.non potranno partecipare alla medesima competizione se una delle due società non sarà ceduta: parenti e affini fino al 4° grado non possono gestire due proprietà professionistiche.Demultiproprietà: laIl Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha rigettato ilpresentato dai presidenti diDe, avente ...

Advertising

allgoalsnapoli : ULTIM'ORA - Nessuna mancata osservanza dei protocolli anti-Covid in Juve-Napoli: prosciolti ADL e dott. Canonico… - tuttonapoli : ULTIM'ORA - Nessuna mancata osservanza dei protocolli anti-Covid in Juve-Napoli: prosciolti ADL e dott. Canonico - MarcoRaso2 : RT @Spazio_Napoli: ?? ULTIM'ORA #Napoli: Mathías #Olivera è un affare praticamente concluso! ???? Valter De Maggio ha rivelato l'importante a… - Spazio_Napoli : ?? ULTIM'ORA #Napoli: Mathías #Olivera è un affare praticamente concluso! ???? Valter De Maggio ha rivelato l'importa… - ParmaLiveTweet : Bari, De Laurentiis: 'Vendere il club per andare in A. Prestiti dal Napoli? Vedremo' -