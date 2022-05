Ucraina: Alfieri, 'senatori Pd della Esteri non partecipano a riunione con la Giustizia' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag (Adnkronos) - "I senatori Pd della Commissione Esteri non parteciperanno alla seduta della stessa Commissione i riunita con la Commissione Giustizia, prevista questa mattina alle 10 per discutere della ratifica del protocollo addizionale della Convenzione contro la criminalità informatica, il razzismo e la xenofobia, di cui sono correlatore". Lo dice il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd nella Commissione Esteri. "Abbiamo già rassegnato le nostre dimissioni nelle mani della Presidente del gruppo Simona Malpezzi e non parteciperemo ai lavori della Commissione Esteri finché non si risolverà la questione della presidenza Petrocelli", aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag (Adnkronos) - "IPdCommissionenon parteciperanno alla sedutastessa Commissione i riunita con la Commissione, prevista questa mattina alle 10 per discutereratifica del protocollo addizionaleConvenzione contro la criminalità informatica, il razzismo e la xenofobia, di cui sono correlatore". Lo dice il senatore Alessandro, capogruppo Pd nella Commissione. "Abbiamo già rassegnato le nostre dimissioni nelle maniPresidente del gruppo Simona Malpezzi e non parteciperemo ai lavoriCommissionefinché non si risolverà la questionepresidenza Petrocelli", aggiunge ...

