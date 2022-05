Uccide moglie e figlia a colpi di martello e poi tenta di darsi fuoco: addio a Giulia e Stefania (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le ha uccise a colpi di martello mentre dormivano nelle loro rispettive stanze nella loro villetta in via Torino, a Samarate (Varese). Una morte atroce quella subita da Stefania Pivetta di 56 anni e Giulia Maja, figlia della donna di 16 anni. A massacrare le due donne sarebbe stato Alessandro Maja, noto architetto, marito e padre di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le ha uccise adimentre dormivano nelle loro rispettive stanze nella loro villetta in via Torino, a Samarate (Varese). Una morte atroce quella subita daPivetta di 56 anni eMaja,della donna di 16 anni. A massacrare le due donne sarebbe stato Alessandro Maja, noto architetto, marito e padre di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Uccide la moglie e la figlia e tenta di darsi fuoco, grave il figlio minore. Tragedia in provincia di Varese, i fam… - AleksanderGC : RT @AlbertoLetizia2: Quando un uomo uccide moglie e figlia a martellate non è una tragedia familiare. È un omicidio aggravato. - EvaMouz : RT @AlbertoLetizia2: Quando un uomo uccide moglie e figlia a martellate non è una tragedia familiare. È un omicidio aggravato. - 404Ics : RT @AlbertoLetizia2: Quando un uomo uccide moglie e figlia a martellate non è una tragedia familiare. È un omicidio aggravato. - GiovinaIozzo : RT @AlbertoLetizia2: Quando un uomo uccide moglie e figlia a martellate non è una tragedia familiare. È un omicidio aggravato. -