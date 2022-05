Traffico Roma del 04-05-2022 ore 08:00 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luceverde Roma per trovati dalla redazione Traffico in file sulla carreggiata interna del raccordo dalla Prenestina all’ardeatina mentre in esterna le code dalla Prenestina alla 24 e sul tratto della A24 si procede incolonnati da raccordo alla tangenziale altre cose sulla diramazione Roma Sud in entrata sul raccordo a partire da Tor Vergata prime file sulla tangenziale dalla Salaria via dei Campi Sportivi verso l’olimpo si intensifica il Traffico sulle consolari Come di consueto in queste ore in particolare sulla Flaminia e sulla Salaria chi viaggia sulla Pontina trova già lunghe file per i lavori in corso da Torvaianica in direzione della capitale direzione Roma altre cose sulla via Laurentina tra via di Porta medaglia via di Castel di Leva è sulla via del mare da Acilia Casal Bernocchi i dettagli di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luceverdeper trovati dalla redazionein file sulla carreggiata interna del raccordo dalla Prenestina all’ardeatina mentre in esterna le code dalla Prenestina alla 24 e sul tratto della A24 si procede incolonnati da raccordo alla tangenziale altre cose sulla diramazioneSud in entrata sul raccordo a partire da Tor Vergata prime file sulla tangenziale dalla Salaria via dei Campi Sportivi verso l’olimpo si intensifica ilsulle consolari Come di consueto in queste ore in particolare sulla Flaminia e sulla Salaria chi viaggia sulla Pontina trova già lunghe file per i lavori in corso da Torvaianica in direzione della capitale direzionealtre cose sulla via Laurentina tra via di Porta medaglia via di Castel di Leva è sulla via del mare da Acilia Casal Bernocchi i dettagli di ...

Advertising

giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - VAIstradeanas : 07:50 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:35 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincolo… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Incisa - Reggel… -