Suzuki e la MotoGP: un ritiro all’odor di diesel (Di mercoledì 4 maggio 2022) E se il diesel centrasse qualcosa nel ritiro della Suzuki dalla MotoGP? Potrebbe sembrare una domanda campata per aria, ma forse non lo è. La testata austriaca Speedweek ipotizza infatti che la scelta della casa giapponese di mollare la classe regina possa essere legata a vicissitudini legate alla produzione automobilistica, nell’occhio del ciclone in questi giorni in Germania. Speedweek rivela che l’intenzione della Suzuki era quella di continuare: Hiroshi Tsuda, presidente della casa, voleva proseguire, ma il consiglio d’amministrazione lo ha stoppato. E questo potrebbe essere legato alle vetture diesel made in Hamamatsu. Suzuki va verso il ritiro dalla MotoGP Suzuki: in che modo il diesel ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 4 maggio 2022) E se ilcentrasse qualcosa neldelladalla? Potrebbe sembrare una domanda campata per aria, ma forse non lo è. La testata austriaca Speedweek ipotizza infatti che la scelta della casa giapponese di mollare la classe regina possa essere legata a vicissitudini legate alla produzione automobilistica, nell’occhio del ciclone in questi giorni in Germania. Speedweek rivela che l’intenzione dellaera quella di continuare: Hiroshi Tsuda, presidente della casa, voleva proseguire, ma il consiglio d’amministrazione lo ha stoppato. E questo potrebbe essere legato alle vetturemade in Hamamatsu.va verso ildalla: in che modo ilha ...

