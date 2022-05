Romina uccisa, l'ex compagno accusato di omicidio. 'Vagava nudo e in stato confusionale sulla spiaggia di Sabaudia' (Di mercoledì 4 maggio 2022) È in stato di fermo per omicidio volontario, Pietro Ialongo, l'uomo accusato di avere ucciso a coltellate l'ex fidanzata, Romina De Cesare , in un appartamento di Frosinone. L'uomo è stato bloccato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 maggio 2022) È indi fermo pervolontario, Pietro Ialongo, l'uomodi avere ucciso a coltellate l'ex fidanzata,De Cesare , in un appartamento di Frosinone. L'uomo èbloccato ...

fanpage : Romina è stata trovata morta questo pomeriggio in un'abitazione: sul suo corpo i segni di varie coltellate inferte… - isNews_it : Paese sotto shock per la morte di Romina: “Uccisa dalla cieca e assurda follia di un momento”… - infoitinterno : Romina uccisa, l'ex compagno accusato di omicidio. «Vagava nudo e in stato confusionale sulla spiaggia di Saba - leggoit : Romina uccisa, l'ex compagno accusato di omicidio. «Vagava nudo e in stato confusionale sulla spiaggia di Sabaudia» - infoitinterno : Romina De Cesare uccisa a coltellate: l’ex fidanzato non accettava la fine della relazione -