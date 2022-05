Nuove memorie UFS 4.0 di Samsung: più veloci ed efficienti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le memorie Universal Flash Storage (UFS) di Samsung sono giunte alla versione 4.0. La produzione di massa dovrebbe partire nel Q3 2022, in modo da consentire ai futuri smartphone, tablet ed altri device mobili che l’utilizzeranno un ritorno importante in termini di velocità ed efficienza. Le Universal Flash Storage (UFS) 4.0 sono in grado di garantire una larghezza di banda di 23,2 Gbps, ovvero esattamente il doppio di quanto possibile attraverso le attuali UFS 3.1, cosa che le rende l’ideale per gli smartphone 5G, che sappiamo esigere grandi quantità di elaborazioni dati. La tecnologia V-NAND di 7 generazione, per quanto concerne la velocità di esecuzione, permetterà alle Universal Flash Storage (UFS) 4.0 di Samsung di acquisire una velocità di lettura sequenziale fino a 4200 MB/s ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) LeUniversal Flash Storage (UFS) disono giunte alla versione 4.0. La produzione di massa dovrebbe partire nel Q3 2022, in modo da consentire ai futuri smartphone, tablet ed altri device mobili che l’utilizzeranno un ritorno importante in termini dità ed efficienza. Le Universal Flash Storage (UFS) 4.0 sono in grado di garantire una larghezza di banda di 23,2 Gbps, ovvero esattamente il doppio di quanto possibile attraverso le attuali UFS 3.1, cosa che le rende l’ideale per gli smartphone 5G, che sappiamo esigere grandi quantità di elaborazioni dati. La tecnologia V-NAND di 7 generazione, per quanto concerne latà di esecuzione, permetterà alle Universal Flash Storage (UFS) 4.0 didi acquisire unatà di lettura sequenziale fino a 4200 MB/s ...

