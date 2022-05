Advertising

sportli26181512 : N'Dour, dall'oratorio di Brescia a stellina d'Europa: 'Ma forse un giorno giocherò in A': N'Dour, dall'oratorio di… - Gazzetta_it : Cher N'Dour, dall'oratorio di Brescia a stellina d'Europa: 'Ma forse un giorno giocherò in A' #ndour #youth league -

La Gazzetta dello Sport

Treccine e sorriso, Cher N'risponde dal divano. Si sta godendo qualche ora di riposo dopo i lunghi festeggiamenti per la vittoria della Youth League: "Questo trofeo è un orgoglio per tutta la squadra. Qualche giorno fa ci ...... 'In Your Eyes' , estratta'album 'So' del 1986 . Il significato L'essenza del brano sta nella ... A dare identità al pezzo, in questo senso, la significativa partecipazione di Youssou N', ... N'Dour, dall'oratorio di Brescia a stellina d'Europa: "Ma forse un giorno giocherò in A" La squadra portoghese domina la finale e conquista un trofeo 60 anni dopo l'ultimo (e 11 finali senza successi).In gol anche l'azzurrino Cher N'Dour ...Questo pomeriggio a Nyon, si è giocata la semifinale tra la Juventus e il Benfica e la sfida non ha tradito le attese. I portoghesi passano in vantaggio con Neto, ma la difesa bianconera sbaglia in fa ...