Mourinho: 'I tifosi giocheranno con noi, combatteremo per la Roma' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma - Ancora poche ore al match tanto atteso, domani sera alle 21 la Roma sfiderà all'Olimpico il Leicester per la semifinale di ritorno di Conference League. Alla vigilia della sfida il tecnico José ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 maggio 2022)- Ancora poche ore al match tanto atteso, domani sera alle 21 lasfiderà all'Olimpico il Leicester per la semifinale di ritorno di Conference League. Alla vigilia della sfida il tecnico José ...

Advertising

OfficialASRoma : “Mi piacerebbe che domani i tifosi giocassero la partita con noi. Si può andare allo stadio come spettatori, e si p… - OfficialASRoma : “Il mio esordio con i tifosi è avvenuto quando ho firmato a Londra il contratto con la Roma e la notizia è uscita s… - illuminista2 : RT @OfficialASRoma: “Mi piacerebbe che domani i tifosi giocassero la partita con noi. Si può andare allo stadio come spettatori, e si può a… - sportli26181512 : Roma-Leicester, Mourinho: 'Chiedo ai tifosi di non essere spettatori ma giocatori': L'allenatore giallorosso presen… - emanuelson75 : RT @OfficialASRoma: “Mi piacerebbe che domani i tifosi giocassero la partita con noi. Si può andare allo stadio come spettatori, e si può a… -