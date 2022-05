Modena | senzatetto morto davanti a una scuola mentre scavalcava la recinzione

Advertising

Un uomo è stato trovato morto questa mattina davanti all' istituto Wiligelmo di. ll 58enne senza fissa dimora era originario della Tunisia ed è morto soffocato dalla ...leggi anche...Ma la finzione finirà per crollare: scoperto e umiliato, Adolf romperà il rapporto con Kubizek, sprofondando nella miseria più nera e riducendosi per ben tre anni allo stato dinella ...Tragedia davanti a una scuola all’alba di questa mattina a Modena. Un uomo è stato trovato appeso al cancello dell’Istituto superiore Wiligelmo, in via Cattaneo, all’angolo con via Placido Rizzotto."Proprio così – aggiungono alcuni residenti del complesso –. Da diversi mesi il via vai di senzatetto e tossici si è pressoché azzerato, anche grazie al trasferimento dei servizi per le dipendenze ...