Migliori marcatori Champions League: le classifiche all-time (Di mercoledì 4 maggio 2022) Migliori marcatori Champions League: quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Le classifiche all-time Cristiano Ronaldo domina la classifica dei Migliori marcatori di sempre in Champions League. Sono 140 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 15 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 125 centri. Completa il podio il polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski, giunto a 86 goal. Al 4° posto Karim Benzema del Real Madrid con 85 centri in carriera. Più indietro Thomas Müller, settimo nella storia della Champions a quota 52 reti, e Zlatan ...

