Masters 1000 Madrid 2022: Carlos Alcaraz esordisce vincendo su Nikoloz Basilashvili (Di mercoledì 4 maggio 2022) Carlos Alcaraz vince all’esordio a Madrid. Nel Masters 1000 della capitale spagnola il numero 2 di Spagna si impone per 6-3 7-5 sul georgiano Nikoloz Basilashvili ed entra negli ottavi di finale, dove giocherà contro uno tra il britannico Cameron Norrie e l’americano John Isner, attesi in campo nel mercoledì. Il primo set va avanti in modo particolarmente strano: il migliore in partenza è Basilashvili, che si guadagna il break del 3-1 togliendo la battuta ad Alcaraz a 15. Arriva però il recupero immediato, e di lì è un assolo del murciano, che infila 5 giochi consecutivi senza esser mai costretto ad andare ai vantaggi. Il primo parziale si chiude in 34 minuti. ATP Madrid 2022, debutto morbido per Novak ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022)vince all’esordio a. Neldella capitale spagnola il numero 2 di Spagna si impone per 6-3 7-5 sul georgianoed entra negli ottavi di finale, dove giocherà contro uno tra il britannico Cameron Norrie e l’americano John Isner, attesi in campo nel mercoledì. Il primo set va avanti in modo particolarmente strano: il migliore in partenza è, che si guadagna il break del 3-1 togliendo la battuta ada 15. Arriva però il recupero immediato, e di lì è un assolo del murciano, che infila 5 giochi consecutivi senza esser mai costretto ad andare ai vantaggi. Il primo parziale si chiude in 34 minuti. ATP, debutto morbido per Novak ...

Advertising

zazoomblog : Masters 1000 Madrid 2022: debutto vincente per Alcaraz sconfitto in due set Basilashvili - #Masters #Madrid #2022:… - sportface2016 : #Masters1000Madrid: debutto vincente per #Alcaraz, sconfitto in due set #Basilashvili #MMOPEN - infoitsport : Lorenzo Musetti affronterà Sebastian Korda al Masters 1000 di Madrid: precedenti in parità, evitato Opelka - infoitsport : Musetti-Korda in tv domani: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 - zazoomblog : Lorenzo Musetti affronterà Sebastian Korda al Masters 1000 di Madrid: precedenti in parità evitato Opelka -… -