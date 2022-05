Le piramidi più belle del mondo non sono in Egitto

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 4 maggio 2022) E se vi dicessimo che alcune dellepiùdelnon si trovano in? Suona un po’ provocatorio, lo so. Ma tante nazioni, compresa l’Italia, possiedono nel loro patrimoniodi cui si parla troppo poco e che è giusto mettere in risalto. Ok, la piramide più bella in assoluto è quella di Giza. Ma che dire delledi Meroe? in Sudan? Avete poi mai sentito parlare delleche caratterizzano il paesaggio in Messico, in Cambogia, in India? In Sudan cidelledavvero speciali, ecco dove… (wikipedia) – curiosauro.itLepiùfuori dall’Ledi Meroë fanno parte di un più ampio gruppo ...