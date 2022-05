"La situazione è difficile, ma il voto non si può rinviare" Lo scenario choc di Affaritaliani irrompe in Parlamento (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il commento di Fiano (Pd), Invernizzi (Lega), Rosato (Iv), Donzelli (FdI) e Fassina (LeU) Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il commento di Fiano (Pd), Invernizzi (Lega), Rosato (Iv), Donzelli (FdI) e Fassina (LeU) Segui su.it

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Volynsky: 'Oltre 600 soldati feriti nell'acciaieria Azovstal'. Il comandante della 36esima brigata delle… - _Nico_Piro_ : sono arrivati in Italia. La situazione medica di Amir è molto difficile ma almeno gli è stata restituita quella dig… - nobriety : RT @FlyingShibaArt: Una mia amica ha disperatamente bisogno di un lavoro come colf/donna delle pulizie, ZONA MILANO. È una donna trans in u… - massycherubin : @marcoconterio Si è soltanto parato il culo. Affrontare l'ultimo mese in maglia bianconera con la consapevolezza ch… - zarkon85 : @YGagareen @Lorenzo24790071 @ricpuglisi quindi le mascherine evidentemente non influiscono, è così difficile analiz… -