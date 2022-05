Inter-Dybala, il comunicato ufficiale dell’agente sul futuro della Joya (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le voci sull’accordo Dybala-Inter sono state smentite dall’agente dell’argentino. Sono ore calde per il futuro della ‘Joya’ dopo la decisione di non rinnovare con la Juventus. Il contatto con il club nerazzurro non è un mistero, la trattativa non è stata chiusa. Almeno secondo le parole di Jorge Antun, agente di Dybala. “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento”. Verità o bluff? Lo scopriremo presto. Secondo le ultime informazioni le parti sarebbero vicinissime all’intesa Juventus, Milan e Inter: tre innesti di mercato, due a parametro zero: i colpi che infiammano la corsa scudetto 2022/2023 L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le voci sull’accordosono state smentite dall’agente dell’argentino. Sono ore calde per il’ dopo la decisione di non rinnovare con la Juventus. Il contatto con il club nerazzurro non è un mistero, la trattativa non è stata chiusa. Almeno secondo le parole di Jorge Antun, agente di. “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento”. Verità o bluff? Lo scopriremo presto. Secondo le ultime informazioni le parti sarebbero vicinissime all’intesa Juventus, Milan e: tre innesti di mercato, due a parametro zero: i colpi che infiammano la corsa scudetto 2022/2023 L'articolo ...

Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - AlfredoPedulla : #Dybala non aspetta l’#Inter o un altro club. Ma PER IL MOMENTO solo l’#Inter: è diverso, oggi ha una preferenza e… - jonathanebbasta : Ovviamente Dybala nel culmine della sua carriera va a rovinarsi in una squadra senza progetto che verrà smantellata… - Cucciolina96251 : RT @idirinho_93: Che #Dybala vada all’Inter o no, siate sicuri di una cosa: sostituirlo sarà tutto tranne che facile Potete anche non appre… -