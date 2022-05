Forfora nei bambini: perché viene e come trattarla (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Forfora è un inestetismo fastidioso ma non pericoloso che inizia a manifestarsi generalmente a partire dalla pubertà e negli adulti, soprattutto di sesso maschile. In alcuni casi, però, può presentarsi anche prima, in tenera (talvolta tenerissima) età. Nonostante le paure dei genitori, la Forfora nei bambini e nei neonati generalmente non è preoccupante e nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente. Imparare a riconoscerla è importante per non confonderla con altre condizioni, che potrebbero richiedere un intervento farmacologico o medico. Forfora nei bambini: come riconoscerla La Forfora nei bambini si presenta come negli adulti, con la presenza di piccole squame di colore bianco-giallastro tra i capelli e, talvolta, ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laè un inestetismo fastidioso ma non pericoloso che inizia a manifestarsi generalmente a partire dalla pubertà e negli adulti, soprattutto di sesso maschile. In alcuni casi, però, può presentarsi anche prima, in tenera (talvolta tenerissima) età. Nonostante le paure dei genitori, laneie nei neonati generalmente non è preoccupante e nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente. Imparare a riconoscerla è importante per non confonderla con altre condizioni, che potrebbero richiedere un intervento farmacologico o medico.neiriconoscerla Laneisi presentanegli adulti, con la presenza di piccole squame di colore bianco-giallastro tra i capelli e, talvolta, ...

