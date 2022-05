Fed | incerte ripercussioni per Usa da invasione Ucraina

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. -(Adnkronos) - "L'dell'da parte della Russia sta causando enormi difficoltà umane ed economiche. Le implicazioni per l'economia statunitense sono molto. L'e gli eventi correlati stanno creando un'ulteriore pressione al rialzo sull'inflazione e rischiano di gravare sull'attività economica". Lo scrive la Federal Reserve nella dichiarazione conclusiva del Comitato di politica monetaria (Fomc) che ha deciso un rialzo dei tassi. Per la Fed "inoltre, è probabile che i lockdown legati al Covid in Cina aggraveranno le problematiche nella catena di approvvigionamento". Sottolineando di essere "molto attento ai rischi di inflazione" il Fomc ribadisce l'impegno a "raggiungere la massima occupazione con un' inflazione al 2 per cento nel lungo periodo. Con un adeguato rafforzamento ...

