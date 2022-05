Fao/Ue: crisi alimentare per la guerra in Ucraina. Kiev: sarà ancora lunga – Il live blog (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel 70esimo giorno della guerra in Ucraina la Russia è tornata a bombardare l’acciaieria Azovstal di Mariupol mentre è in corso l’evacuazione dei civili. Gli attacchi russi nella regione orientale di Donetsk in Ucraina hanno ucciso 21 civili e ne hanno feriti 27 martedì, ha dichiarato il governatore regionale Pavlo Kyrylenko. Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visitato una struttura della Lockheed Martin in Alabama che produce il missile anticarro Javelin, un’arma che ha aiutato l’Ucraina a combattere l’invasione russa. Oggi si attende un nuovo round di sanzioni dell’Unione Europea nei confronti di Mosca: nel mirino c’è il petrolio russo. E Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che nessuno può presumere che la Russia non attaccherà altri paesi data la sua violazione del diritto internazionale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel 70esimo giorno dellainla Russia è tornata a bombardare l’acciaieria Azovstal di Mariupol mentre è in corso l’evacuazione dei civili. Gli attacchi russi nella regione orientale di Donetsk inhanno ucciso 21 civili e ne hanno feriti 27 martedì, ha dichiarato il governatore regionale Pavlo Kyrylenko. Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visitato una struttura della Lockheed Martin in Alabama che produce il missile anticarro Javelin, un’arma che ha aiutato l’a combattere l’invasione russa. Oggi si attende un nuovo round di sanzioni dell’Unione Europea nei confronti di Mosca: nel mirino c’è il petrolio russo. E Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che nessuno può presumere che la Russia non attaccherà altri paesi data la sua violazione del diritto internazionale ...

