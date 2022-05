Draghi: “Non siamo d’accordo con il superbonus 110%” (Di mercoledì 4 maggio 2022) STRASBURGO – “Il nostro governo è nato come governo ecologico” ma “possiamo non essere d’accordo sul super bonus del 110% e non siamo d’accordo sulla validità di questo provvedimento” con il quale “il costo di efficientamento è più che triplicato, i prezzi degli investimenti sono più che tripli perchè toglie la trattativa sul prezzo” comunque, “le cose vanno avanti in Parlamento”. E’ quanto ha detto il premier Mario Draghi nella sua replica al Parlamento europeo di Strasburgo tornando sulla questione del superbonus. “Il nostro ministro dell’Ambiente è stato straordinario, ha fatto provvedimenti straordinari”, ha ribadito Draghi. Cna esprime “sorpresa e delusione” per le valutazioni sul superbonus 110% da parte del ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 maggio 2022) STRASBURGO – “Il nostro governo è nato come governo ecologico” ma “posnon esseresul super bonus dele nonsulla validità di questo provvedimento” con il quale “il costo di efficientamento è più che triplicato, i prezzi degli investimenti sono più che tripli perchè toglie la trattativa sul prezzo” comunque, “le cose vanno avanti in Parlamento”. E’ quanto ha detto il premier Marionella sua replica al Parlamento europeo di Strasburgo tornando sulla questione del. “Il nostro ministro dell’Ambiente è stato straordinario, ha fatto provvedimenti straordinari”, ha ribadito. Cna esprime “sorpresa e delusione” per le valutazioni sulda parte del ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: In Russia non c’è libertà di espressione, in Italia c’è e permette di esprimere liberamente le p… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: Non basta appoggiare le sanzioni. Bisogna darsi da fare per diventare indipendenti dal… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: Il buon governo non è limitarsi a rispondere alle crisi del momento. È muoversi subito per… - melmatteo34 : @ladyonorato @NessunaCorrelaz Belle parole.. ma dovete fare cadere il governo Draghi.. entro maggio.. poi a giugno… - MovPopulistaIta : RT @francotaratufo2: Il problema non è #Friedman ma il prodotto che con i vari Floris, Giannini, Molinari, Formigli, Myrtona, #Mer_dana, Ve… -