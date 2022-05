David di Donatello: trionfa Sorrentino, Rotolo miglior attrice a 17 anni. Tutti i premi (Di mercoledì 4 maggio 2022) miglior film e miglior Regia a 'È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino , miglior Produzione a 'Freaks Out' di Gabriele Mainetti: ecco i vincitori dei sessantasettesimi David di Donatello , che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 maggio 2022)film eRegia a 'È stata la mano di Dio' di PaoloProduzione a 'Freaks Out' di Gabriele Mainetti: ecco i vincitori dei sessantasettesimidi, che ...

Advertising

PremiDavid : Swamy Rotolo vince il suo primo David di Donatello a 17 anni: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle c… - RaiUno : Domani, #3maggio, alle 21.25 su #Rai1, l'appuntamento è con la 67ma edizione dei Premi David di Donatello. Conduco… - WeCinema : “Dedico questo premio a mia moglie, la persona migliore che abbia mai conosciuto in vita mia. Inoltre, ringrazio To… - varesenews : Paolo Sorrentino trionfa ai David di Donatello e vince tre premi - siscaf3 : RT @RaiNews: 'È stata la mano di Dio' di Sorrentino vince per miglior film, regia, attrice non protagonista, fotografia e giovani. 6 statue… -