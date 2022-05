Covid oggi Piemonte, 2.496 contagi e 6 morti: bollettino 4 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.496 i nuovi contagi da Covid in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 4 maggio. Si registrano inoltre altri 6 morti. I tamponi effettuati sono 18.564, di cui 16.179 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 13,4%. I ricoveri ordinari sono 744 (- 21 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 15 invariati rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.496 i nuovidainsecondo ildi, 4. Si registrano inoltre altri 6. I tamponi effettuati sono 18.564, di cui 16.179 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 13,4%. I ricoveri ordinari sono 744 (- 21 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 15 invariati rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

