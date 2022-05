Calcio: Viola, 'mi auguro che questo sia il primo anno di Mourinho, i Friedkin non lo perdano' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Un anno di José Mourinho alla Roma: "e a me piaceva da quando stava all'Inter: è un protagonista e spero che la proprietà non lo perda". Lo dice all'Adnkronos Ettore Viola, figlio dell'indimenticato presidente giallorosso Dino. "Con due o tre acquisti -sottolinea- la Roma sarà finalmente protagonista anche all'estero. Mourinho è imprevedibile, non scontato, sa parlare ai giornalisti e con una proprietà che non parla è giusto che ci sia lui a farlo. Ogni sua intervista e uscita fa piacere, i tifosi lo adorano, lo stadio pieno per la partita di domani contro il Leicester è dovuto anche a lui. Mi auguro che sia solo il suo primo anno alla Roma". Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Undi Joséalla Roma: "e a me piaceva da quando stava all'Inter: è un protagonista e spero che la proprietà non lo perda". Lo dice all'Adnkronos Ettore, figlio dell'indimenticato presidente giallorosso Dino. "Con due o tre acquisti -sottolinea- la Roma sarà finalmente protagonista anche all'estero.è imprevedibile, non scontato, sa parlare ai giornalisti e con una proprietà che non parla è giusto che ci sia lui a farlo. Ogni sua intervista e uscita fa piacere, i tifosi lo adorano, lo stadio pieno per la partita di domani contro il Leicester è dovuto anche a lui. Miche sia solo il suoalla Roma".

