Buffon | “Avevo deciso di andare al Milan | ma restai a Parma per Fulgoni”

Advertising

PianetaMilan : #Buffon : “Avevo deciso di andare al @acmilan , ma restai a #Parma per #Fulgoni ” #ACMilan #Milan #SempreMilan - SempreMilanit : ??? Retroscena #Buffon #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Buffon: 'Avevo deciso di andare al Milan, ma scelsi Parma per Fulgoni': Gianluigi Buffon, portiere e capitano del P… - gilnar76 : Buffon: «Avevo scelto di andare al #Milan, poi …» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Ecco il racconto del clamoroso aneddoto di Gigi #Buffon ?? -

: "deciso di andare a giocare al Milan, ma alla fine". Le parole dell'ex portiere della Nazionale Gianluigisi è raccontato e in una chiacchierata con gli alunni dell'istituto "La ...In un incontro con gli studenti dell'istituto "La Salle",, rispondendo alle loro domande, ha ... Ho iniziato a fare la terza media qua, per cuitutte le amicizie a Parma ed i rapporti con i ...Ci sarà ancora Gigi Buffon che, dopo il suggestivo ritorno nel club che lo ha reso grande agli occhi del mondo intero, proverà a guidare i suoi verso la Serie A. L’ex campione del mondo nel 2006, ...Il portiere del Parma è protagonista di un momento commovente con un estimatore. Gianluigi Buffon campione dentro e fuori dal campo: il Parma Calcio ha ritrovato un suo prodotto diventato adulto e ...