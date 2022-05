“Atti splendidi in luogo pubblico”, il post di Levante mentre allatta per strada (Di mercoledì 4 maggio 2022) La cantautrice Claudia Lagona, in arte Levante, è solita condividere su Instagram momenti della sua quotidianità. Non ha perso quindi l’occasione di immortalarsi mentre allattava la piccola Alma Futura, avuta il 13 febbraio 2022 dalla relazione con il compagno Pietro Palumbo. Un dolce scatto che, oltre a sottolineare lo splendore del gesto, vuole destigmatizzare il fatto di compierlo in un luogo pubblico. Vi raccomandiamo... Benvenuta Nikole: a Rho è nata la prima bimba rifugiata ucraina in Italia Sono ancora molte, infAtti, le donne vittime di discriminazione per il public breastfeeding, o quelle che se ne vergognano a causa della cultura patriarcale che regola la società moderna. “Atti ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) La cantautrice Claudia Lagona, in arte, è solita condividere su Instagram momenti della sua quotidianità. Non ha perso quindi l’occasione di immortalarsiva la piccola Alma Futura, avuta il 13 febbraio 2022 dalla relazione con il compagno Pietro Palumbo. Un dolce scatto che, oltre a sottolineare lo splendore del gesto, vuole destigmatizzare il fatto di compierlo in un. Vi raccomandiamo... Benvenuta Nikole: a Rho è nata la prima bimba rifugiata ucraina in Italia Sono ancora molte, inf, le donne vittime di discriminazione per il public breastfeeding, o quelle che se ne vergognano a causa della cultura patriarcale che regola la società moderna. “...

