Ascolti tv | David di Donatello 2022 | quanto ha fatto ieri sera 3 maggio 2022? Dati auditel e share

Advertising

Alessiojean93 : @ciccio_liso tra l'altro la pupa e il secchione ha sempre fatto ascolti terribili (questa edizione intendo), dubito… - enzoprimerano27 : -

MAM-e

...assegnazione deidi Donatello. Arriva in seguito la direzione artistica e la conduzione di Miss Italia. Nel 2006 subentra ad Amadeus nella conduzione del quiz pre - serale campione diL'...La serata deidi Donatello torna in onda nella versione tradizionale: 'Finalmente' 'Staremo ...che è partito con oltre 3milioni di telespettatori ma che venerdì scorso ha subìto un calo d'... Ascolti tv ieri martedì 3 maggio 2022: share David di Donatello 2022, Champions League Villarreal-Liverpool-Dati Auditel Grande attesa per i David di Donatello 2022, che vedremo in onda oggi ... show che è partito con oltre 3milioni di telespettatori ma che venerdì scorso ha subìto un calo d’ascolti, rimanendo comunque ...(askanews) - Di seguito gli ascolti tv della Rai di lunedì 2 maggio ... 17,4% - 753mila CERIMONIA PRESENTAZIONE CANDIDATI DAVID DI DONATELLO, a cura del TG1: 12% - 696mila E' SEMPRE MEZZOGIORNO! - ...