Malore in casa dopo la partita di basket: Andrea muore a 40 anni. Sarà l'autopsia a svelare le cause (Di martedì 3 maggio 2022) Sarà l'autopsia, in corso presso l'ospedale di Fano (Pesaro Urbino) a chiarire le cause del decesso di Andrea Sciarrini , 40 anni, giocatore e allenatore di basket, trovato morto sabato sera in casa a ... Leggi su leggo (Di martedì 3 maggio 2022)l', in corso presso l'ospedale di Fano (Pesaro Urbino) a chiarire ledel decesso diSciarrini , 40, giocatore e allenatore di, trovato morto sabato sera ina ...

