La Pupa e il Secchione Show | la finale | commenti a caldo

Advertising

carmelitadurso : Ho amato ogni Pupa e ogni Pupo, ogni Secchiona e ogni Secchione… A modo loro tutti hanno vissuto al meglio lo spiri… - carmelitadurso : Nella villa de #lapupaeilsecchioneshow è scoccato un vero bacio passionale tra una pupa e un secchione… Vi do un in… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 appuntamento con la semifinale de #LaPupaEilSecchioneShow condotto da @carmelitadurso… - Loryebbbasta : Ragazzi stasera il maghett sta alla pupa e il secchione..dobbiamo mandarlo in tendenza !!! #jeru - Marc0Magnaterra : @VittorioSgarbi @stampasgarbi In realtà è passato a distruggere un MacBook durante la pupa e il secchione nota tras… -

Luigi Favoloso e la proposta di matrimonio in diretta per Elena Morali Questa sera andrà in onda la finale dellae ilShow . In questa occasione è stata annunciata un'importante sorpresa per Elena Morali . La concorrente del reality di Italia Uno riceverà la proposta di matrimonio da parte di ...Valentina Matteucci è una delle protagoniste de Lae ilShow 2022 . La secchiona ha conquistato davvero tutti con la sua semplicità e simpatia diventando, di settimana in settimana, una delle concorrenti più amate. Valentina è di una ...Questa sera, martedì 3 maggio 2022, andrà in onda l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione, il reality game condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Italia Uno. Nel corso dell’appuntamento ...La pupa e il secchione show 2022, diretta finale e vincitori: Giucas Casella pupo per una sera, proposta di matrimonio per Elena Morali. La pupa e il secchione show 2022: anticipazioni e diretta ...