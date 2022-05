I servizi segreti non hanno più dubbi: "Le Vdv sono finite....". Perché la guerra entra nella fase "ribaltone" (Di martedì 3 maggio 2022) Che le forze russe stiano perdendo sempre più terreno sul campo è ormai cosa nota. Adesso, però, arriva la conferma dell'intelligence inglese, secondo cui circa un quarto degli uomini di Putin non sarebbe proprio più in grado di combattere. "Il 25% delle forze militari russe è fuori uso. Si tratta di un quarto dei 120 battaglioni tattici, che a loro volta costituiscono il 65% del potenziale totale di terra russo", hanno fatto sapere gli 007 britannici. Per non parlare poi del logoramento di "alcune unità di élite dell'esercito russo, come le aerotrasportate 'Vdv'. A Mosca serviranno anni per ricostituirle". Nel frattempo la situazione non sarebbe delle migliori nemmeno in Russia: a sud del Paese, al confine con l'Ucraina, ci sono state diverse esplosioni nei giorni scorsi. sono stati bombardati soprattutto depositi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Che le forze russe stiano perdendo sempre più terreno sul campo è ormai cosa nota. Adesso, però, arriva la conferma dell'intelligence inglese, secondo cui circa un quarto degli uomini di Putin non sarebbe proprio più in grado di combattere. "Il 25% delle forze militari russe è fuori uso. Si tratta di un quarto dei 120 battaglioni tattici, che a loro volta costituiscono il 65% del potenziale totale di terra russo",fatto sapere gli 007 britannici. Per non parlare poi del logoramento di "alcune unità di élite dell'esercito russo, come le aerotrasportate 'Vdv'. A Mosca serviranno anni per ricostituirle". Nel frattempo la situazione non sarebbe delle migliori nemmeno in Russia: a sud del Paese, al confine con l'Ucraina, cistate diverse esplosioni nei giorni scorsi.stati bombardati soprattutto depositi di ...

