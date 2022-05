Gli elogi a Giorgia Meloni dell’ideologo di Putin Aleksandr Dugin (Di martedì 3 maggio 2022) “Ho un buon presentimento sulla Meloni. Per quanto riguarda il partito Fratelli d’Italia, penso che sia stata la più critica nei confronti delle misure anti-Covid e la più lontana dalle politiche fallimentari del globalista e liberale Draghi”: in un’ intervista all’AdnKronos, Aleksandr Dugin, filosofo e ideologo russo, vicino alle posizioni del sovranismo, tesse le lodi della leader dell’opposizione. “Ma non c’è un ruolo per lei o per chiunque altro in questa crisi – dice con riferimento alla guerra in Ucraina – perché è al di là del suo potere e anche del potere dell’Italia intera. È al di là del potere dell’Ue. Perché la Russia è sovrana e l’Ue no. Ma in futuro il ruolo della Meloni, se seguirà rigorosamente gli ideali e i valori che proclama, sarà, secondo me, molto significativo”. “Quando l’Italia – prevede ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) “Ho un buon presentimento sulla. Per quanto riguarda il partito Fratelli d’Italia, penso che sia stata la più critica nei confronti delle misure anti-Covid e la più lontana dalle politiche fallimentari del globalista e liberale Draghi”: in un’ intervista all’AdnKronos,, filosofo e ideologo russo, vicino alle posizioni del sovranismo, tesse le lodi della leader dell’opposizione. “Ma non c’è un ruolo per lei o per chiunque altro in questa crisi – dice con riferimento alla guerra in Ucraina – perché è al di là del suo potere e anche del potere dell’Italia intera. È al di là del potere dell’Ue. Perché la Russia è sovrana e l’Ue no. Ma in futuro il ruolo della, se seguirà rigorosamente gli ideali e i valori che proclama, sarà, secondo me, molto significativo”. “Quando l’Italia – prevede ...

