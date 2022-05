Fabrizio fa “lo scherzo di Paperino” al suo (ex) amico Stefano e finisce malissimo: “Da nove anni non mi do pace” (Di martedì 3 maggio 2022) Uno scherzo a un amico si è trasformato in un incubo. La storia di Fabrizio B. è buona per una serie tv grottesca, dal finale amaro. Non che lui abbia molta voglia di rivederla in video, probabilmente. È il Corriere della Sera a raccontarla. Dunque, Fabrizio, operaio, residente a Cremona, decide di fare uno scherzo a un amico, Stefano F.: chiama la De Agostini e lo abbona a Disney 313, il fumetto che parla di Paparino, della sua 313 e di Qui, Quo, Qua. Ora, quando l’amico riceva a casa la rivista fa denuncia contro ignoti perché lui l’abbonamento proprio non lo ha fatto e non vuole pagare. E qui inizia l’incubo di Fabrizio. Per risalire a lui ci vuole un attimo, basta controllare il numero di chi ha chiamato per fare l’abbonamento. Uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Unoa unsi è trasformato in un incubo. La storia diB. è buona per una serie tv grottesca, dal finale amaro. Non che lui abbia molta voglia di rivederla in video, probabilmente. È il Corriere della Sera a raccontarla. Dunque,, operaio, residente a Cremona, decide di fare unoa unF.: chiama la De Agostini e lo abbona a Disney 313, il fumetto che parla di Paparino, della sua 313 e di Qui, Quo, Qua. Ora, quando l’riceva a casa la rivista fa denuncia contro ignoti perché lui l’abbonamento proprio non lo ha fatto e non vuole pagare. E qui inizia l’incubo di. Per risalire a lui ci vuole un attimo, basta controllare il numero di chi ha chiamato per fare l’abbonamento. Uno ...

