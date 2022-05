Esplosioni a Leopoli, allarmi antiaereo anche nell’Ovest dell’Ucraina. Il sindaco: «Restate nei rifugi» (Di martedì 3 maggio 2022) Scatta l’allarme anti aereo a Leopoli, nell’Ovest dell’Ucraina, dove finora gli attacchi russi sono stati molto meno intensi rispetto al resto del Paese. Almeno cinque Esplosioni, secondo Ukrainska Pravda, sono state sentite questa sera in città, dove il sindaco Andriy Sadovyi ha invitato su Twitter la popolazione a rimanere al riparo nei rifugi antiaerei. In più parti della città ci sarebbero stati anche dei blackout, dopo l’attacco ad almeno tre stazioni elettriche. Ancora non è noto se ci sono stati feriti o vittime nei raid. May 3, 2022 Foto: Maksym Kozytskyi, capo dell’OVA di Leopoli Leggi anche: L’Ucraina: cinque missili russi su Leopoli. «Colpita la ferrovia» – Il video La protesta di ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) Scatta l’allarme anti aereo a, dove finora gli attacchi russi sono stati molto meno intensi rispetto al resto del Paese. Almeno cinque, secondo Ukrainska Pravda, sono state sentite questa sera in città, dove ilAndriy Sadovyi ha invitato su Twitter la popolazione a rimanere al riparo neiantiaerei. In più parti della città ci sarebbero statidei blackout, dopo l’attacco ad almeno tre stazioni elettriche. Ancora non è noto se ci sono stati feriti o vittime nei raid. May 3, 2022 Foto: Maksym Kozytskyi, capo dell’OVA diLeggi: L’Ucraina: cinque missili russi su. «Colpita la ferrovia» – Il video La protesta di ...

