(Di martedì 3 maggio 2022) Il mondo del commercio online è in forte crescita, nel mondo e in Italia, con l'e -che nel 2021 è cresciuto del 21% negliB2C rispetto al 2020, secondo gli ultimi dati presentati al ...

Agenzia ANSA

Il mondo del commercio online è in forte crescita, nel mondo e in Italia, con l'e -che nel 2021 è cresciuto del 21% negli acquisti B2C rispetto al 2020, secondo gli ultimi ...è nato, ...Conflitto Mosca - Kiev, autonomia energetica, e -volano per una società solidale anche nella gestione degli aiuti in Ucraina. Sono questi i ... Angelo Fasola, CEOMario Bagliani, ... E-commerce: TrustMeUp, gli acquisti diventano donazioni - Economia E in questa realtà pochi mesi fa è nato TrustMeUp, una piattaforma web che unisce questi ... definito "DonaComprando" fa sì che una percentuale del valore d'acquisto, scelta dall'e-commerce, si ...