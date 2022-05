David di Donatello 2022 | tutti i vincitori

(Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Assegnati i riconoscimenti della 67a edizione deidi, consegnati nel corso della cerimonia di premiazione condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer. ‘È stata la mano di Dio’ trionfa in 5 categorie: film, regia a Paolo Sorrentino, attrice non protagonista a Teresa Saponangelo, fotografia a Daria D’Antonio eGiovani. Si tratta della prima vittoria aiper un film italiano distribuito da Netflix. Ma a portare a casa il maggior numero di premi è ‘Freaks Out’ (6, il più importante è quello per la produzione). A seguire, oltre al film di Sorrentino, ‘Ennio’ e ‘Qui rido io’ con 3, ‘Ariaferma’ con 2. A sorpresa, tra gli interpreti si impongono Silvio Orlando per ‘Ariaferma’ (terzoalla dodicesima candidature, l’ultimo lo vinse nel 2006 per ...

Dopo due anni di penitenza per la pandemia, con i premi consegnati da remoto nel 2020 e con il pubblico contingentato nel 2021, il torna finalmente in presenza e sul tappeto rosso di Cinecittà. I David di Donatello 2022 si sono conclusi con la vittoria di È stata la mano di Dio come Miglior Film al termine di una serata molto equilibrata tra i titoli premiati.