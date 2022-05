Città metropolitana di Napoli, assegnate le deleghe ai 17 consiglieri di Maggioranza (Di martedì 3 maggio 2022) Sono state assegnate oggi – durante la seconda seduta del Consiglio Metropolitano di Napoli, le deleghe ai consiglieri. A differenza di quanto successo nell’era “de Magistris”, con il sindaco Manfredi non ci sarà alcun “patto istituzionale”: le deleghe sono state infatti assegnate ai soli consiglieri di Maggioranza (appartenenti alle liste Progressiti e Riformisti, Napoli metropolitana L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 3 maggio 2022) Sono stateoggi – durante la seconda seduta del Consiglio Metropolitano di, leai. A differenza di quanto successo nell’era “de Magistris”, con il sindaco Manfredi non ci sarà alcun “patto istituzionale”: lesono state infattiai solidi(appartenenti alle liste Progressiti e Riformisti,L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

MIPiemonte : ? CONCLUSO VIA ALICE,STRADA PROVINCIALE DI ALICE,SP68 ?? Senso unico alternato per lavori in Città Metropolitana di… - MIPiemonte : ?? VIA ALICE,STRADA PROVINCIALE DI ALICE,SP68 ?? Senso unico alternato per lavori in Città Metropolitana di Torino SP… - teleischia : CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI. DIONIGI GAUDIOSO DELEGATO ALLA VIABILITA’ - ottopagine : Città Metropolitana di Napoli, ecco tutte le deleghe assegnate da Manfredi #Napoli -