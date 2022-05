Ci saranno scorte limitate di Ps5 e Xbox Series X almeno fino al 2024 (Di martedì 3 maggio 2022) La crisi dei chip non accenna a rientrare e secondo l'amministratore delegato di Intel proseguirà per altri due anni Leggi su wired (Di martedì 3 maggio 2022) La crisi dei chip non accenna a rientrare e secondo l'amministratore delegato di Intel proseguirà per altri due anni

Advertising

Carmlia23 : @fabianacriscuol @mentecritica Non sono esperto. ma finite le scorte, minzioni e/o viveri, saranno in balia del nem… - diStasioStefano : RT @diStasioStefano: 30/4. Mariupol. 'I nazionalisti bloccati nelle catacombe dell'acciaieria Mariupol 'Azovstal' saranno presto costretti… - diStasioStefano : 30/4. Mariupol. 'I nazionalisti bloccati nelle catacombe dell'acciaieria Mariupol 'Azovstal' saranno presto costret… - Vasto2022 : @pierpi13 DELLA SERIE DALLA CINA CON FURORE…E SE L ITALIA ANDRA’ SOTTO LA CINA E LA RUSSIA, SARANNO QUESTE LE OSTRE SCORTE PROTEICHE - JOEtb57 : RT @Matrix7107: @superpeppeball E tu pensa che c’è ne saranno un’altra cinquantina a giro per difenderlo per tre soldi al mese a quello che… -