Calcio: Sara Gama, 'orgogliosa aver contribuito a crescita calcio femminile' (Di martedì 3 maggio 2022) Firenze, 3 mag. - (Adnkronos) - Ha scritto le pagine più belle della storia recente del calcio femminile italiano e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Lo sviluppo del movimento continua a passare dai piedi, dalla testa e dal coraggio di Sara Gama, capitana della Juventus e della Nazionale, ma anche vicepresidente Aia ed ex consigliera federale, pronta a fare il suo ingresso ufficiale nella ‘Hall of Fame', raccogliendo l'eredità di Morace, Panico, Gabbiadini, Vignotto e Bertolini. Un riconoscimento che risale al febbraio di due anni fa, ma che a causa della pandemia le verrà consegnato - insieme a Barbara Bonansea, entrata pochi mesi fa in questo ristretto sodalizio di campionesse - a fine mese: “Sono orgogliosa, significa che ho fatto delle cose buone e mi piace pensare di ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Firenze, 3 mag. - (Adnkronos) - Ha scritto le pagine più belle della storia recente delitaliano e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Lo sviluppo del movimento continua a passare dai piedi, dalla testa e dal coraggio di, capitana della Juventus e della Nazionale, ma anche vicepresidente Aia ed ex consigliera federale, pronta a fare il suo ingresso ufficiale nella ‘Hall of Fame', raccogliendo l'eredità di Morace, Panico, Gabbiadini, Vignotto e Bertolini. Un riconoscimento che risale al febbraio di due anni fa, ma che a causa della pandemia le verrà consegnato - insieme a Barbara Bonansea, entrata pochi mesi fa in questo ristretto sodalizio di campionesse - a fine mese: “Sono, significa che ho fatto delle cose buone e mi piace pensare di ...

