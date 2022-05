Bonomi | “Restituire a imprese 16 | 7 miliardi con una tantum taglio cuneo”

(Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Voglio fare una ulteriore proposta oggi, visto che si dice che non ci sono le risorse e visto che si va per una: sulla cassa integrazione ordinaria leversano ogni anno 3, ricevono prestazioni per 500-600 milioni. Nel periodo 2010-2019 noi abbiamo dato allo Stato 16,7in più dei nostri soldi che servono per le prestazioni delle nostre, li versano le. Questi 16,7potete ridarceli sulfiscale a favore dei lavoratori?”. Ad affermarlo è stato il presidente di Confindustria Carlonel suo intervento all’assemblea di Federalimentare. “Io credo che sia un gesto molto serio, di grande responsabilità del Paese – ha aggiunto – Proviamo un anno a fare questa ...

Adnkronos

