Veramente abbiamo bisogno di Twitter con meno censura?

Leggi su fmag

(Di lunedì 2 maggio 2022) Lo scorso fine settimana ho deciso di “anonimizzare” il mio profilo. Ho sostituito un bicchiere di Jefferson alla mia foto profilo, ho utilizzato un alias anziché il mio nome reale e ho cambiato anche il nome utente. Ho eliminato tutti i miei precedenti tweet (operazione che in realtà faccio ogni tanto a distanza di anni) e, se non avessi avuto motivi di lavoro, non vi nego che avrei abbandonato definitivamente l’uccellino, e tutto ciò non c’entra niente con Elon Musk. O quasi. La questione è la seguente: c’era un tizio con una foto di un cavallo con degli occhiali fluo che in qualche modo sosteneva, applaudito da una pletora di no-vax convinti, che dal primo maggio (giorno della vittoria dei no-vax sui sì-vax; cioè, la comunità no-vax sucon non uno che ci mettesse la faccia ne era proprio convinta che si trattasse di uno scontro ...