Ultime Notizie – Salvini | Sciopero Anm? Andassero a lavorare

(Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Un giudizio sullo Sciopero dell'Anm? "Pessimo, lavorassero invece di scioperare" dice il segretario leghista Matteo Salvini, ai microfoni di Isoradio. "Ci sono sei milioni di processi arretrati, milioni di italiani che attendono giustizia… Scioperano per che cosa, perché non vogliono le riforme?", si chiede Salvini. GUERRA UCRAINA-RUSSIA – "Sento il presidente Usa Biden usare parole di fuoco, alzare sempre di più la posta in gioco" dice Salvini. "Con Trump al potere io non penso che ci saremmo trovati in queste condizioni" aggiunge. "Lavrov ha detto delle cose criticabili… ha detto delle cose che giustamente la politica può e deve commentare e criticare ma non si può chiedere la censura a Mediaset. Cosa c'entra la trasmissione o la televisione?" si interroga il leader della Lega.

