Milan, Pioli: “Segniamo poco, ma stiamo dimostrando una solidità pazzesca” (Di lunedì 2 maggio 2022) Stefano Pioli, al termine di Milan-Fiorentina di Serie A, ha parlato ai media presenti a San Siro. Queste tutte le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 2 maggio 2022) Stefano, al termine di-Fiorentina di Serie A, ha parlato ai media presenti a San Siro. Queste tutte le dichiarazioni

SkySport : ?? Un mare di rossoneri per il Pullman del Milan ?? L'arrivo degli uomini di Pioli a San Siro ? ?? @Peppediste ?… - AntoVitiello : #Pioli: 'Cuore caldo e testa fredda: c'è grande concentrazione. #Bennacer sta bene. I non convocati saranno #Kjaer,… - FBiasin : Ho appena sentito dire in tv che l’#Inter ha qualcosa in meno del #Milan quanto a sentimenti perché #Maldini è sces… - _Cubciu_ : RT @Gianni67055117: @lordoftheknaves È il riassunto di questo Milan di Pioli, spocchioso, presuntuoso, ignorante. - LambdaBi : RT @lucalacava1: Pioli. Dico Pioli. Vincerà lo scudetto? Un allenatore scarsissimo, senza idea di calcio, da provinciale come il Milan, sen… -