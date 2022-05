LIVE MotoGP | Test Jerez 2022 in DIRETTA | dopo due ore di test | Quartararo davanti a tutti Bastianini e Bagnaia in top 10

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della gara di ieri 12.03 Ecco i tempi registrati sinora dai piloti: Two hours in World Champ @FabioQ20 is sitting pretty at the top of the times #https://t.co/ijMYL9grkh pic.twitter.com/1KyeBsA0PO —(@) May 2,12.00si porta ina! Ancora una volta decisivo il primo settore, chiude il giro in 1:37.504. Vediamo la top 10, trascorse due ore dall’inizio deidi: 1 Fabio(FRA) Monster Energy Yamaha 1:37.504 2 Pol Espargaro (ESP) Repsol Honda +0.052 3 Aleix Espargaro (ESP) Aprilia ...