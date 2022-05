Il problema non è intervistare o meno Lavrov, ma il come (Di lunedì 2 maggio 2022) Avere ospite nella propria trasmissione il ministro degli Esteri di un Paese che ha riportato la guerra in Europa dopo decenni, poter ricevere informazioni di prima mano direttamente dalla sua voce, bypassando il filtro di agenzie di stampa governative come Sputnik e Tass, e poterlo incalzare sull’attualità, è quello che giornalisticamente viene definito “un colpo”. Chiunque tra gli addetti ai lavori vorrebbe poter intervistare Sergej Lavrov, se non addirittura Vladimir Putin in persona: l’intero mondo è interessato alle scelte del Cremlino, e qualsiasi cosa venga fuori da un colloquio con i diretti interessati ha una rilevanza tale da renderlo in automatico un servizio utile per il cittadino. Ma c’è un però. come detto nella premessa – e questo vale per qualsiasi intervista, anche se vista la portata della minaccia si ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Avere ospite nella propria trasmissione il ministro degli Esteri di un Paese che ha riportato la guerra in Europa dopo decenni, poter ricevere informazioni di prima mano direttamente dalla sua voce, bypassando il filtro di agenzie di stampa governativeSputnik e Tass, e poterlo incalzare sull’attualità, è quello che giornalisticamente viene definito “un colpo”. Chiunque tra gli addetti ai lavori vorrebbe poterSergej, se non addirittura Vladimir Putin in persona: l’intero mondo è interessato alle scelte del Cremlino, e qualsiasi cosa venga fuori da un colloquio con i diretti interessati ha una rilevanza tale da renderlo in automatico un servizio utile per il cittadino. Ma c’è un però.detto nella premessa – e questo vale per qualsiasi intervista, anche se vista la portata della minaccia si ...

CarloCalenda : È quello che scrivevo ieri. Più generalmente l’obiettivo della destra italiana è abolire ogni obbligo o dovere. Per… - TNannicini : Berlusconi ospita #Lavrov. Salvini fa il pacifista a targhe alterne. Meloni non pronuncia mezza parola sulla guerra… - Linkiesta : Il problema di Fratelli d’Italia non è il suo passato, ma il futuro sovranista che ha in mente La convention si è… - 21ogaR : Sono antipatico perché vinco? Non è un problema mio. Io faccio il mio lavoro, lo faccio al massimo, chiedendo il ma… - ilconsole65 : @MariaJa41457274 Purtroppo il problema è che stasera su cinquanta persone nel supermercato a non avere la mascherina eravamo solo in tre … -