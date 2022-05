Il coraggio di Julian. Diritto e libertà di dire (Di lunedì 2 maggio 2022) Una sentenza di morte. Giorni, mesi e decenni. Torture psicologiche. Una salute ormai precaria. Detenzioni arbitrarie. Il coraggio. La libertà. Un tributo crudele. Wikileaks. La Corte di Londra e l’estradizione negli Usa. Una falsa verità e una breve udienza. Sette minuti, 175 anni, 3 tentativi di suicidio. Un pericoloso criminale che svela altri crimini. Gli Usa, l’Iraq e l’Afghanistan. Democrazia e libertà. Giornalismo. Diritto di essere e libertà di dire. Tutto questo ha un nome e un cognome. Julian Assange. Giornalista, programmatore e attivista australiano. Cofondatore e caporedattore dell’organizzazione divulgativa Wikileaks. Rischia una pesantissima condanna. Sulla sua testa pendono difatti numerosi capi di imputazione per aver contribuito a ... Leggi su distantimaunite (Di lunedì 2 maggio 2022) Una sentenza di morte. Giorni, mesi e decenni. Torture psicologiche. Una salute ormai precaria. Detenzioni arbitrarie. Il. La. Un tributo crudele. Wikileaks. La Corte di Londra e l’estradizione negli Usa. Una falsa verità e una breve udienza. Sette minuti, 175 anni, 3 tentativi di suicidio. Un pericoloso criminale che svela altri crimini. Gli Usa, l’Iraq e l’Afghanistan. Democrazia e. Giornalismo.di essere edi. Tutto questo ha un nome e un cognome.Assange. Giornalista, programmatore e attivista australiano. Cofondatore e caporedattore dell’organizzazione divulgativa Wikileaks. Rischia una pesantissima condanna. Sulla sua testa pendono difatti numerosi capi di imputazione per aver contribuito a ...

Pasquina22 : @adolfo_urso Invece voi che non avete il coraggio di difendere Julian Assange siete delle brave persone ehhhhh - onaizit953 : RT @primulaverde: JULIAN È «UN GIGANTE DELL'UMANESIMO CONTEMPORANEO», E NON PUÒ ESSERE TRATTATO ALLA STREGUA DEL PEGGIORE DEI CRIMINALI 'SO… - PatMan47924463 : RT @vicinolontano: 'Anything to say?' è un monumento al coraggio di chi ha rivelato al mondo verità scomode come Edward Snowden, Julian Ass… - FreeAssangeNOW3 : RT @vicinolontano: 'Anything to say?' è un monumento al coraggio di chi ha rivelato al mondo verità scomode come Edward Snowden, Julian Ass… - CraigJo37661463 : RT @vicinolontano: 'Anything to say?' è un monumento al coraggio di chi ha rivelato al mondo verità scomode come Edward Snowden, Julian Ass… -