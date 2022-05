**Energia: in Cdm ipotesi contributo una tantum per redditi fino a 35mila euro** (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - In Consiglio dei ministri si discute dell'ipotesi di riconoscere un contributo una tantum ai redditi più bassi, quelli di lavoratori e pensionati fino ai 35mila euro. La misura anti-inflazione costerebbe ben 6,5 miliardi di euro, ma il dibattito è in corso. Leggi su iltempo (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - In Consiglio dei ministri si discute dell'di riconoscere ununaaipiù bassi, quelli di lavoratori e pensionatiaieuro. La misura anti-inflazione costerebbe ben 6,5 miliardi di euro, ma il dibattito è in corso.

