"Chiediamo scusa ai telespettatori". Allegri, la figuraccia in tv: occhio a Chiellini... | Video (Di lunedì 2 maggio 2022) È diventato virale sui social uno spezzone della telecronaca di Juventus-Venezia in lingua polacca per l'emittente Eleven Sports. Quando mancavano poco più di dieci minuti al termine dell'incontro, che i bianconeri conducevano per 2-1 grazie all'insolita doppietta di Leonardo Bonucci, i due commentatori polacchi hanno fatto ironia su Massimiliano Allegri, immaginando che presto avrebbe tolto Dusan Vlahovic per Giorgio Chiellini, in modo da difendere il risultato. Ironia che è diventata presto una profezia, dato che pochi minuti dopo quel cambio è effettivamente avvenuto. Allora i telecronisti sono scoppiati a ridere: "Chiediamo scusa ai telespettatori ma noi stavamo scherzando. Eravamo ironici, signor Massimiliano". La strategia difensiva di Allegri ha però dato i suoi frutti, ...

Goalist_it : I due telecronisti non sono riusciti a trattenere le risate per il cambio difensivo deciso da #Allegri ????… - Rigel977 : #JuveVenezia Ci prendono per il culo fino in Polonia #AllegriOut - cosimofrigni : @AmalaTV_ Manca un bel: “chiediamo scusa a Icardi” ?? #amala - friccardi65 : @tatanka_h 'sti polacchi come osano prendere per il culo mister champions? - pol2187 : RT @loreval8: La sostituzione Vlahovic-Chiellini suscita l'ilarità dei telecronisti polacchi: 'Chiediamo scusa ai telespettatori' https://t… -