Benevento, presentazione del libro 'Diritto e Persona' del prof. Paolo Palumbo (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Mercoledì 4 maggio alle ore 17.00, presso l'Aula Magna dell'Università Giustino Fortunato di Benevento, si terrà la presentazione del libro del prof. Paolo Palumbo "Diritto e persona. Il diritto canonico nell'ecclesiologia conciliare" (Editoriale scientifica, 2022). Paolo Palumbo è professore di Diritto ecclesiastico e canonico – Università Giustino Fortunato di Benevento, presso l'ISSR San Giuseppe Moscati di Benevento – sez. San Tommaso della PFTIM di Napoli (Dipartimento di diritto canonico), Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento, insegna Diritto pubblico interculturale presso l'Istituto universitario ...

