Ufficiale il Napoli qualificato in Champions League. De Laurentiis può sorridere (Di domenica 1 maggio 2022) Il Napoli giocherà in Champions League nella stagione 2022/23, il pareggio della Roma col Bologna lo rende Ufficiale. A tre giornate dalla fine il Napoli di Luciano Spalletti ha un vantaggio di 11 punti sul quinto posto e quindi non può più rischiare la posizione Champions. Ora al Napoli, nelle ultime tre partite, non resta che difendere il terzo posto dall’assalto della Juventus, che ha sofferto pure col Venezia, ma che è riuscita comunque a vincere. Con la Champions League acquisita il Napoli torna nella massima competizione europea dopo due anni di assenza. Sarà felice De Laurentiis che porta in cassa almeno 50 milioni di euro di introiti. Soldi che serviranno per fare mercato, ma anche per ... Leggi su napolipiu (Di domenica 1 maggio 2022) Ilgiocherà innella stagione 2022/23, il pareggio della Roma col Bologna lo rende. A tre giornate dalla fine ildi Luciano Spalletti ha un vantaggio di 11 punti sul quinto posto e quindi non può più rischiare la posizione. Ora al, nelle ultime tre partite, non resta che difendere il terzo posto dall’assalto della Juventus, che ha sofferto pure col Venezia, ma che è riuscita comunque a vincere. Con laacquisita iltorna nella massima competizione europea dopo due anni di assenza. Sarà felice Deche porta in cassa almeno 50 milioni di euro di introiti. Soldi che serviranno per fare mercato, ma anche per ...

