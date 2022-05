Le promozioni auto di maggio

(Di domenica 1 maggio 2022) 2022 riguardano alcune tra lepreferite dagli italiani, vere e proprie best-seller del mercato, a cui si aggiungono un paio di modelli evergreen e qualche vettura più sfiziosa, che di solito difficilmente è oggetto di. Meglio quindi approfittare di queste offerte e anche tenere d'occhio gli incentivi statali che sono stati da poco rifinanziati. Questo è un altro tema di grande attualità, perché i bonus sono stati fondamentali per sostenere le vendite andate in crisi a causa della pandemia. A questa si sono poi aggiunte sia la crisi dei semiconduttori, sia le conseguenze del conflitto in Ucraina. La situazione è molto complessa, visto che nonostante questo supporto, il mercato italiano è ancora e sempre in fase recessiva. Questo, però, vuol dire che entrando nelle concessionarie è più facile avere buoni sconti o comunque ottenere ...

Citroen C3 è l'francese più venduta in Italia sia in versione benzina che diesel con offerte davvero ...permesso in alcuni mesi del 2022 di salire sul podio delle bestseller grazie a......in allestimento base Cool (passibile di ulteriori) sono una tentazione forte, visto che ha già di serie i fari full led, il clima automatico, la retrocamera, Apple Carplay e Android, ... Promozioni auto maggio 2022, le offerte più interessanti Ogni mese potrai scegliere tra diverse promozioni orientate su tutti i modelli Opel. Ma non solo. Le nostre offerte riguardano anche auto usate, aziendali, km0 di diverse marche. Inoltre su tutte le ...La promozione del momento è la polizza gratuita per 2 mesi. Ma solo per i clienti BancoPosta, ecco maggiori dettagli in merito. Per sottoscrivere Poste Guidare Sicuri, l’assicurazione Rc Auto proposta ...