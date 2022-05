Le pagelle di Roma-Bologna | Pellegrini entra e disegna calcio Kumbulla disorientato | Felix smarrito

(Di domenica 1 maggio 2022) Patricio 6,5: al 22' chiude lo specchio facilmente al destro troppo cle di Arnautovic da ottima posizione. Al 43' è attento e fulminero nel deviare in corner il sinistro di Orsolini ben servito...

Pall_Gonfiato : #SerieA, #RomaBologna 0-0: le #pagelle dei giallorossi - siamo_la_Roma : ?? Se pensi troppo al 'fish&chips', finisce che il tortellino diventi indigesto ?? Poca fame all'#Olimpico per gli uo… - PaoloMarcacci : RT @RadioRadioWeb: Rui Patricio 6+ ?? Cristante 6 ? Zaniolo 5,5 ?? ? Le pagelle del Prof. @PaoloMarcacci - gilnar76 : #Roma-BOLOGNA 0-0: le pagelle del match #Asroma #Forzaroma #Seriea - Nutizieri : Roma-Bologna, le pagelle dei rossoblù: super Skorupski salva ancora i suoi -

Bologna -, ledel match Rui Patricio 7: Parte con un'uscita rivedibile su Arnautovic. Poi si oppone con tutto quello che ha nei due tentativi bolognesi nel primo tempo. Nella ripresa è decisivo ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Primo Maggio, il Concertone in piazza San Giovanni a. FOTO Dopo due anni di pandemia torna nella sua formula classica la manifestazione ...Sfiora anche il gol, se non fosse per un super intervento di Skorupski. Mezz’ora a disposizione dove prova a regalare i 3 punti alla sua Roma. Sfiora il gol vittoria con una bella girata, ma angola ...I difensori della Pro Patria a rete con gol da veri numeri 9 e 10. Partita perfetta dei due "100+ presenze" Boffelli e Bertoni CAPRILE 7 – Ancora un cleansheet, ancora i suoi guantoni nell’unica vera ...